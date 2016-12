Abdelkader Djenidi, cinq ans déjà

Réagissez

Il y a cinq ans, le 18 décembre 2011, nous quittait Abdelkader Djenidi, un grand serviteur du football. Sa profonde connaissance du football et de ses ressorts lui conféraient une autorité que nul ne discutait. Il a conseillé et accompagné de nombreux joueurs dans leur carrière. C’était un enfant du football qu’il avait pratiqué sous les couleurs du grand Chabab de Belouizdad et de ses prestigieux joueurs et dirigeants de qualité.

Il a été le guide de footballeurs qui ont fait le bonheur de clubs de l’élite et même de l’équipe nationale. En ce 5e anniversaire de sa disparition, sa famille et ses amis demandent à tous ceux qui l’ont connu, aimé, apprécié d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire. Repose en paix Kader.