L’ancien défenseur du club, Abdelhamid Sadmi, a été élu, jeudi, président du directoire de la JSK, à l’issue d’une assemblée générale qui a regroupé, entre autres, des membres du conseil d’administration et ceux du CSA ainsi que le commissaire aux comptes et l’huissier de justice.

Cette rencontre a été programmée lors de la réunion des actionnaires de la société sportive par actions (SSPA) JSK tenue, début août dernier, et qui avait été sanctionnée par la destitution de l’ancien président, Mohand Cherif Hannachi, après plus de 20 ans de règne à la tête du club. Lors de la même rencontre, un comité de surveillance de la JSK, conduit par Malik Azlef, avait été mis sur pied pour assurer provisoirement la gestion des affaires du club.

Ce dernier fonctionnera désormais sous la coupe de Sadmi qui compte, a-t-il déclarer, rendre au fameux Jumbo Jet son lustre d’antan. Ainsi, à la fin de l’assemblée générale et après son plébiscite, le nouveau boss kabyle a tenu à remercier les actionnaires de la SSPA-JSK qui l’ont élu pour conduire le club le plus titré d’Algérie. «C’est le retour au bercail. Je reviens par amour à notre club qu’on ne doit pas laisser, surtout en ces moments difficiles. C’est vraiment un devoir de sauver ce symbole de toute une région», a-t-il lancé devant la foule de supporters qui l’attendaient à la sortie du siège de la JSK où s’est tenue l’élection, à l’unanimité, de cet enfant du club. Le successeur de Mohand Cherif Hannachi s’est montré disponible, d’ailleurs, à travailler avec, a-t-il ajouté, «toutes les bonnes volontés» pour «redorer le blason de la JSK». «Nous devons travailler la main dans la main afin que la JSK puisse retrouver son lustre d’antan, notamment sur le plan sportif et managérial. Cela nécessite, d’ailleurs, l’aide de tout le monde dans un cadre de respect et de sérénité», a-t-il souligné tout en insistant sur le travail d’équipe pour «l’intérêt de la JSK». «Je suis un homme rassembleur, car je veux travailler pour l’intérêt du club. La première chose qu’on doit faire est de se mettre au travail pour remettre les choses sur les rails car la JSK ne mérite pas d’arriver à la situation actuelle. Elle a frôlé de peu la relégation durant la saison dernière.

C’est la première fois dans l’histoire. La JSK est un grand symbole qui mérite d’être absolument préservé», a déclaré aussi Abdelhamid Sadmi. Ce dernier, âgé de 56 ans, originaire d’Azazga, a fait ses débuts dans la pratique du football dans le club de sa commune natale, la JSA, et ce, avant de rejoindre la JSK en 1978. Puis, il a été sélectionné plusieurs fois en équipe nationale, notamment à partir de 1984. Aujourd’hui, il revient à la tête de son ancien club. Il est soutenu par Francesco Cavallo, patron de Cavallo Rocco, une société italienne, spécialisée dans le BTPH, l’hôtellerie et la gestion, qui est prêt à intégrer la SSPA-JSK avec plus de 35 millions d’euros.