AAIF : Visite de solidarité durant le mois de Ramadhan

Dans le cadre de ses activités et particulièrement, pendant le mois sacré du Ramadan, pour ne pas déroger à son habitude d’honorer et venir en aide à d’anciens camarades en difficulté, l’Amicale des anciens internationaux de football (AAIF) a prévu un riche programme de solidarité et des cérémonies pour cette année. Le programme est comme suit :

- Jeudi 1er juin à Collo : cérémonie en l’honneur des ex-internationaux Belaichia Saïd et Lamri Boudjemaâ.

- Jeudi 8 juin à Sig : cérémonie en l’honneur de l’ex-international Benkadda Mohamed Habib.

Jeudi 15 juin à Hussein Dey : cérémonie en l’honneur de l’ex-international Aouar Omar.

- Mercredi 21 Juin à Tizi Ouzou : cérémonie en l’honneur de l’ex-international Adghigh Rachid.

L’AAIF remercie vivement, les walis de Skikda, Mascara, Tizi-Ouzou et d’Hussein Dey ainsi que toutes les autorités locales (chefs de daïra, P/APC, DJS et autres), qui par leur aide et leur disponibilité, nous permettront de faire de ces cérémonies, une fête de rencontre, de rassemblement et de lutte contre l’oubli. En ce mois de piété, l’AAIF se fait un devoir d’honorer de la meilleure des manières ces anciennes gloires, dans leur ville, en compagnie de leurs familles et leurs amis.