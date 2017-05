Réagissez

L’Amicale des anciens internationaux de football (AAIF), et dans un communiqué transmis à la rédaction, a affiché son soutien aux réformes envisagées par le président de la FAF et son bureau dans le sens d’une moralisation du milieu du football qui en a bien besoin, salue la décision du président d’annuler le projet de construction d’un hôtel de tourisme grand standing et appuie le projet de création d’autres centres de préparations dans les différentes régions du pays. L’AAIF, sous la présidence de Ali Fergani dénonce par ailleurs «les tentatives de déstabilisation qui visent actuellement la FAF qui a besoin plus que jamais d’être soutenue et aidée pour la réussite de son projet qui va dans le sens du développement du football national», lit-on dans le communiqué. L’AAIF et au lendemain des élections du COA a tenu aussi à féliciter Mustapha Berraf, suite à sa réélection à la tête de l’instance.