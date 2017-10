Réagissez

Ali Fergani et Guy Roux lors du séminaire sur le professionnalisme...

Le séminaire «Réflexion sur le football professionnel en Algérie», organisé par l’Amicale des anciens internationaux de football (AAIF), hier à l’hôtel El Aurassi, a permis aux organisateurs et aux participants de se pencher sur l’expérience du professionnalisme dans notre pays et de proposer ce qu’il y a lieu de faire à la lumière des sept années de pratique du professionnalisme.

Les intervenants (06) ont, chacun dans son domaine, fourni des pistes de lecture et fait des propositions à l’effet d’améliorer la situation. Yacine Benmoussa, économiste et consultant, s’est attardé sur les «préalables favorables à l’instauration et à l’essor d’un football professionnel». Zoubir Ketfi, expert juridique, s’est exprimé sur la nature des clubs professionnels en France, en Allemagne et en Angleterre. Mourad Boutadjine, journaliste, a abordé la question du «rôle et de la responsabilité de la presse sportive dans le développement du professionnalisme». Hamid Zouba, membre de l’équipe du FLN, a axé son intervention sur «le football professionnel d’hier et d’aujourd’hui».

Le docteur Rachid Hanifi a fait une brillante intervention sur le thème : «Apport des sciences médicales pour le développement du professionnalisme et dérives du dopage». L’entraîneur français a clôturé les interventions en évoquant son expérience à la tête de l’AJ Auxerre.

A la lumière des interventions, il est clairement apparu que le professionnalisme Made in Algeria n’a rien à voir avec le vrai professionnalisme. Les débats, qui ont suivi les six exposés, ont mis en lumière les lacunes du professionnalisme en Algérie. A noter qu’aucun président de club professionnel n’était présent au séminaire auquel ont assisté le président du COA, Mustapha Berraf, le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, un représentant de la DGSN et une brochette d’ex-internationaux toutes générations confondues, ainsi que d’anciens sélectionneurs et membres du staff de l’équipe nationale, à l’instar de Kamel Lemoui, Abderrahmane Mehdaoui, Rachid Cheradi, Abdelghani Djadaoui, Noureddine Kourichi…