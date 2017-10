AAIF : Séminaire sur le professionnalisme

Réagissez

L’Amicale des anciens internationaux de football (AAIF) organise un séminaire sur le thème «Réflexion sur le football professionnel en Algérie», le 18 octobre, à l’hôtel El Aurassi. L’AAIF a invité d’anciens joueurs de l’équipe nationale qui ont évolué en France ainsi que d’autres personnalités qui comptent un vécu dans le domaine du professionnalisme. Il y aura sept communications. Elles débuteront par celle de Yacine Ould Moussa : «Les préalables favorables à l’instauration et à l’essor d’un football professionnel» et se poursuivront avec Zoubir Ketfi : «Evolution du professionnalisme en France», Mourad Boutadjine : «Rôle et responsabilité de la presse sportive dans le développement du professionnalisme», Mohamed Maouche et Hamid Zouba : «Football professionnel d’hier et d’aujourd’hui, quelles solutions pour l’avenir ?», Rachid Hanifi : «L’apport des sciences médicales pour le développement du professionnalisme et dérives du dopage», Guy Roux : «L’expérience de la réussite de l’AJ Auxerre», et s’achèveront avec Ali Fergani : «L’expérience algérienne du professionnalisme».

L’AAIF a invité les présidents de clubs de Ligue 1 et 2 ainsi que d’anciens internationaux, à l’instar de Abdelghani Djadaoui, Nacer Guedioura, Yazid Mansouri, Kader Ferhaoui, Noureddine Kourichi, Antar Yahia, Madjid Bouguerra ainsi que le journaliste Hedi Hamel, conseiller du président de la CAF, Ahmad Ahmad.