L’Amicale des anciens internationaux de football (AAIF), présidée par l’ancien capitaine des Verts, Ali Fergani, organise le 19 septembre prochain à l’Hôtel Aurassi, un séminaire sur le professionnalisme en Algérie. Des conférences-débats sur plusieurs sujets liés au professionnalisme seront animés par huit intervenants : Yacine Ould Moussa, Ketfi Zoubir, Yazid Ouahib, Maouche et Zouba, Rachid Hanifi, Guy Roux, Ali Fergani. Quatre-vingt-dix personnes du pays et six de France sont invitées à ce séminaire. Le séminaire qui sera rehaussé par la présence de plusieurs personnalités sportives, sera clôturé dans l’après-midi par un débat général et une collecte des suggestions, ainsi que la lecture des recommandations finales.