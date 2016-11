AAIF : Fergani répond aux déclarations de Ghrib

Réagissez

Suite aux dernières déclarations sur une chaîne privée du Sieur Omar Ghrib, vis-à-vis de l’AAIF et des anciens internationaux de manière générale, l’Amicale tient à lui préciser les choses suivantes :

Si effectivement l’Amicale a été initiée par le président de la FAF, son conseil, son bureau et son président, Ali Fergani, ont été élus démocratiquement et non désignés ou nommés, ce qui lui a permis d’être totalement indépendante.

Par vos déclarations de «coulisses» des années 1980, vous vous permettez de remettre en cause, même indirectement, des compétences d’entraîneurs de la trempe de Mekhloufi, Khalef, Saâdane et bien d’autres ; honte à vous.

Vous déniez le droit aux anciens footballeurs internationaux ou pas de donner leur avis sur l’équipe nationale ; c’est un comble, car c’est le droit et un devoir de tous les footballeurs, toutes générations confondues, de donner leur avis sur la question.

Par contre, qui êtes-vous et de quel droit vous vous permettez de critiquer, primo, l’Amicale (qui n’a fait que du bien en sept ans d’activité, mais ça vous l’ignorez volontairement), et secundo, les anciens internationaux membres ou non de l’AAIF ; eux qui ont servi le football et porté haut les couleurs nationales.

Nous comprenons très bien vos déclarations qui n’ont qu’un but : caresser dans le sens du poil le président de la FAF, alors qu’il n’y a pas si longtemps vous n’hésitiez pas à l’égratigner.

Oubliez-nous et occupez-vous du grand Mouloudia, que l’on souhaiterait revoir champion et pourquoi pas sur le toit de l’Afrique ; mais cela risque-t-il d’arriver avec vous ? Nous en doutons

fortement.

Pour le Bureau de l’Amicale

Le Président de l’AAIF

Ali Fergani