Le président et les membres du bureau de l’Amicale des anciens internationaux de football (AAIF) présentent à Zetchi Kheireddine leurs sincères félicitations à l’occasion de son éclatante victoire à l’élection de la présidence de la FAF et lui souhaitent, ainsi qu’aux membres du bureau fédéral, réussite et succès dans cette noble mission.