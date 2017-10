A G Extraordinaire ce jeudi

Réagissez

L’Assemblée Générale Extraordinaire de la Fédération algérienne de volley-ball se tiendra jeudi prochain à 14h00, à l’hôtel Menasria d’Ain Benian (Alger).

Parmi les points à l’ordre du jour de ce conclave : les amendement et l’adoption des textes réglementaires avec notamment les statuts, le règlement intérieur, les règlement généraux et le système de compétition des championnats seniors hommes et dames pour les saisons s’étalant de 2017 à 2020.