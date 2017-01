7e élimination des Verts au premier tour

Réagissez

L’Algérie s’est faite éliminer dès le premier tour de la CAN-2017.

C’est la septième fois en 17 participations (ce qui fait un taux de 41%) que les Verts quittent le tournoi à ce stade de la compétition. Lors des dix dernières CAN, c’est-à-dire depuis 2000, les Verts ont raté trois CAN (2006, 2008 et 2012), ont été éliminés à trois reprises au premier tour (2002, 2013 et 2017), ont atteint trois fois les quarts de finale (2000, 2004 et 2015) et une fois les demi-finales (2010).

En plus de l’actuelle édition, l’Algérie est sortie du premier tour lors des tournois de 1968, (la première participation algérienne à une CAN), 1986, 1992, 1998, 2002 et 2013. Lors de trois éliminations au premier tour, il y a eu des entraîneurs étrangers : Lucien Leduc en 1968, Vahid Halilhodzic en 2013 et Georges Leekens en 2017, alors que lors des quatre autres CAN, c’étaient des coachs nationaux (Rabah Saâdane en 1986, Abdelhamid Kermali en 1992, Abderrahmane Mehdaoui en 1998 et Rabah Madjer en 2002.

Il faut noter que la période faste de la sélection nationale en Coupe d’Afrique n’a duré que dix ans. Elle a débuté en 1980 avec la finale perdue face au Nigeria, pays organisateur, sur le score de trois buts à zéro (Khalef Mahieddine comme entraîneur national), et se termine avec le sacre décroché à domicile, en 1990, en battant en finale ce même Nigeria (1- 0). Le sélectionneur national était Abdelhamid Kermali.

Entre les deux, l’équipe nationale a décroché deux fois la troisième place, en 1984 et 1988 et a été demi-finaliste en 1982. Avant 1980, les Verts ont raté leur qualification à la CAN lors de cinq éditions de 1970 à 1978. Après le sacre de 1990, il a fallu attendre 20 ans (2010) pour que la sélection atteigne les demi-finales. Pour dire, en dernier lieu, qu’en dehors de la période de dix ans entre 1980 et 1990, l’équipe nationale a, de tout temps, trouvé des difficultés pour s’affirmer sur le plan continental.