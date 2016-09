5e médaille pour l’Algérie

Réagissez

La récolte de l’Algérie en médailles aux Jeux paralympiques de Rio de Janeiro continue de prospérer avec une nouvelle médaille d’argent, œuvre de Mounia Gasmi au concours du lancer de poids, décrochée hier soir à l’occasion de la 2e journée de ces Jeux, portant ainsi le nombre de médailles algériennes à 5 (trois argent et deux bronze).

Engagée hier soir dans le concours du lancer de poids (Classe F32), Mounia Gasmi s’est donc adjugée la 2e place avec un jet de 25,41 m, juste derrière la Tunisienne Maroua Brahimi, recordwoman de la discipline (26,93 m), et devant la Britannique Gemma Prescott (19,77 m).

C’est la 5e médailles de l’Algérie dans ces Jeux paralympiques 2016 de Rio de Janeiro, la 4e en athlétisme, après les quatre premières médailles décrochées lors de la première journée : deux d’argent, œuvre de Lahouari Balhaz et Nassima Saifi (athlétisme) et deux de bronze décrochées par Nadia Mejmedj (athlétisme) et Abdellaoui Cherine (judo).