4e journée : Le Nigeria et la Tunisie en pole position

Les éliminatoires de la Coupe du monde 2018, zone Afrique, se poursuivront aujourd’hui avec la 4e journée, qui pourrait profiter aux leaders des cinq groupes pour faire un grand pas vers la qualification ou consolider leur position en tête.

C’est le cas du Nigeria et de la Tunisie, auteurs d’un sans-faute avec trois victoires en autant de matchs. Ces deux nations peuvent valider leurs billets pour le Mondial de Russie en cas d’un autre succès respectivement face au Cameroun à Yaoundé et à la RD Congo à Kinshasa. La Côte d’Ivoire, vainqueur du Gabon hors de ses bases (0-3), aura la chance de consolider sa première place à l’occasion du match retour à Bouaké face au même adversaire. Dans le même groupe C, les Marocains, largement vainqueurs du Mali à l’aller (6-0), devront confirmer leur regain de santé à Bamako (demain) pour espérer garder contact avec les Eléphants ivoiriens qui les devancent de deux longueurs.

Dans le groupe D où la course est très serrée, c’est le Burkina Faso qui se trouve en meilleure position avec la réception du Sénégal pour conserver son leadership. En cas de faux pas, cela pourrait profiter à l’Afrique du Sud qui prendrait la tête du groupe si elle parvenait à battre le Cap-Vert mardi à Durban.

Dans le groupe E, l’Egypte, qui a perdu la première place au profit de l’Ouganda après sa défaite 1 à 0, aura l’occasion de se ressaisir et de reprendre la tête du groupe en cas de victoire. Le premier de chaque groupe se qualifiera au Mondial 2018. Les horaires des matchs sont donnés en temps universel (GMT).

Programme des rencontres :

Lundi 4 septembre

Groupe A

Libye - Guinée (Monastir, 19h)

Groupe B

Cameroun - Nigeria (Yaoundé, 17h)

Mardi 5 septembre

Groupe A

RD Congo - Tunisie (Kinshasa, 17h30)

Groupe B

Algérie - Zambie (Constantine, 19h30)

Groupe C

Côte d’Ivoire - Gabon (Bouaké, 17h30)

Mali - Maroc (Bamako, 19h)

Groupe D

Afrique du Sud - Cap-Vert (Durban, 17h)

Burkina Faso - Sénégal (Ouagadougou, 18h)

Groupe E

Congo - Ghana (Brazzaville, 14h30)

Egypte - Ouganda (Alexandrie, 18h)