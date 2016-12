Réagissez

Les sélections algérienne de judo cadets et juniors (garçons et filles) ont fait une razzia lors des Championnats arabes des nations 2016, qui se sont déroulés à Tunis du 30 novembre au 5 décembre, en récoltant 36 médailles, terminant en tête du classement devant le Maroc et l’Arabie Saoudite, alors que la Tunisie, pays organisateur, a décroché la 4e place. Les judokas algériens qui ont dominé ces championnats dans les deux catégories, aussi bien chez les garçons que chez les filles, se sont distingués en décrochant 15 médailles d’or, 10 d’argent et 11 de bronze. Des résultats très prometteurs, selon le DTN Samir Sbaa, d’autant plus que désormais le défi de la Fédération algérienne de judo (FAJ) vise à assurer une bonne relève dans un avenir proche, après le déclin constaté chez les seniors ces dernières années.