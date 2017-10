35 pilotes dont 9 Français volent au-dessus de l’Edough

Réagissez

Le club sportif Seraïdi Adventures a inauguré, dimanche, le 1er meeting international de parapente à la commune de Seraïdi, relevant de la wilaya de Annaba, avons-nous constaté sur place.

Ont pris part à cet événement sportif une trentaine de parapentistes algériens et français. Ainsi, pour la première fois en Algérie, Seraïdi Adventures a réussi à relever un défi en organisant la 1re journée du meeting international de parapente qui se déroulera jusqu’au 7 octobre. Le coup d’envoi a été donné depuis l’hôtel d’El Mountazah par Nadir Chorfa, président de l’association et l’un des initiateurs de cet important événement.

Egalement présents, le président de l’APC de Seraïdi, celui de la Fédération algérienne des sports aériens et le représentant du DJS. Ils ont assisté au décollage de parapentes qui s’est effectué depuis une piste située à Aïn Boukal, côté nord du mont de l’Edough de Seraïdi. «Une piste a été spécialement aménagée pour l’événement par l’effort personnel des membres de l’association», s’enorgueillissent les membres du club.

Le 1er jour du meeting a connu une forte influence de familles et des jeunes curieux qui ont assisté, pour la plupart d’entre eux, au décollage des parapentistes. Sur la piste de décollage, ont pu voler 35 pilotes au total pour effectuer des vols au-dessus du somptueux massif de l’Edough. Parmi les pilotes présents, douze Français issus de six clubs de parapentes et 25 pilotes algériens représentant 9 clubs nationaux. Annaba a été représentée par ses trois pilotes, en l’occurrence Nadir Chorfa, Omar Keziz et Kader Benamor.

Une dizaine de chanceux parmi le public, hommes, femmes et même adolescents, ont pu goûter à l’expérience aérienne en biplace avec les pilotes professionnels. «Les pilotes français ont été agréablement surpris par la bonne organisation de cet événement et de la belle piste décollage, mais surtout ils ont été émerveillés devant la beauté des paysages que leur a offert la région de Seraïdi depuis les airs.

Le meeting se poursuivra jusqu’au 7 octobre, le public annabi est invité à assister à cet événement inédit en Algérie. Des tables et des chaises ont été installées sur place pour permettre aux présents de mieux profiter de ce spectacle impressionnant», a déclaré, en présence de ses invités français, Nadir Chorfa le président du club sportif Seraïdi Adventures.