La Garde civile espagnole a annoncé hier avoir arrêté 34 personnes dans le cadre du démantèlement d’un réseau qui truquait des matchs de tennis en Espagne et au Portugal et s’enrichissait en pariant.

L’organisation approchait, via un joueur de tennis, d’autres joueurs amateurs des catégories masculines «Futures» et «Challengers» en leur promettant des sommes entre 500 et 1000 euros pour truquer leurs matchs, a expliqué à l’AFP une porte-parole de la Garde civile. «Parfois, ils promettaient 500 euros et n’en payaient finalement que 50. Les joueurs sont surtout des victimes», a ajouté cette porte-parole, précisant que l’ensemble des suspects sont des Espagnols.

Six d’entre eux sont des joueurs de tennis, dont le classement international se situait entre les 800e et 1400e places, indique un communiqué de la Garde civile. Les paris frauduleux auraient rapporté plus de 500 000 euros aux deux dirigeants de l’organisation et à leurs proches, auxquels ils indiquaient les paris à réaliser par un système de messagerie instantanée.

L’enquête, débutée en 2013, concerne au moins 17 tournois organisés entre 2013 et 2016 à Séville (sud), Huelva (sud-ouest), Madrid, Tarragone (nord-est) et à Porto (Portugal), mais d’autres événements pourraient être concernés. Les 34 hommes ont été arrêtés pour escroquerie, corruption et appartenance à une organisation criminelle. Les dernières arrestations ont eu lieu en novembre, a indiqué une porte-parole de la Garde civile, qui n’était pas en mesure de donner la date des arrestations précédentes.