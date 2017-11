32 000 billets mis en vente au stade Hamlaoui

Réagissez

L’administration du complexe sportif Hamlaoui a mis en vente, en perspective de la rencontre d’aujourd’hui, un total de 32 000 billets, la capacité du stade étant de 32 400 places. Vendus au prix de 300 DA l’unité, ces billets étaient disponibles dès la matinée d’hier au niveau des guichets du complexe, et la vente devra continuer aujourd’hui. Par ailleurs, les portes du stade seront ouvertes aux supporters des Verts à partir de 14 h. Concernant l’hébergement des équipes, les camarades de Medjani ont pris leurs quartiers, hier vers 13h30, au Marriott, alors que leurs homologues nigérians, arrivés en fin d’après-midi, ont opté pour le Novotel, situé au centre-ville. Pour leur part, les arbitres du match résideront à l’hôtel Hocine de la nouvelle ville Ali Mendjeli, alors que les présidents des clubs amateurs des régions Est et du Sud-Est, relevant de la LNF, qui devront se réunir cet après-midi sous la présidence de Khiereddine Zetchi, sont logés à l’hôtel Khayyam, également situé à Ali Mendjeli. Les Aigles verts du Nigeria seront soutenus par quelque 200 supporters, essentiellement des étudiants des universités algériennes. En outre, la délégation de la République centrafricaine, laquelle séjourne actuellement à Sétif en perspective de la rencontre amicale de mardi prochain, fera le déplacement aujourd’hui à Constantine et sera dans les tribunes de Hamlaoui, et ce sur invitation de la FAF.