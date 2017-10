Réagissez

L’USMA en quête de rachat à Bel Abbès

Les retrouvailles d’aujourd’hui pour la mise à jour de la 4e journée du championnat (Ligue 1) entre l’USM Bel Abbès et l’USM Alger, au stade 24 Février 1956 seront certainement marquées par une grande affluence des fans locaux qui n’ont pu suivre à domicile jusque-là qu’un seul match de leur équipe.

Les poulains du coach Cherif El Ouazzani, qui ont repris les entraînements samedi, sont en regroupement à l’hôtel Beni Thala. L’entraîneur va vraisemblablement reconduire le même effectif, vu que le défenseur Zeroual Meziane est encore blessé et l’attaquant Belahouel Hamza toujours malade.

Néanmoins, Cherif El Ouazzani nous a précisé que «des solutions de rechange existent». Mais ce qui inquiète le plus le public de l’USMBA, c’est l’arbitrage. Celui du week-end dernier, lors du match face au MC Oran (1-1), a été fortement décrié par les membres du staff et les dirigeants.

L’USMA sans ses internationaux

L’USM Alger, qui a beaucoup plus l’esprit en Ligue des champions, a effectué le déplacement à Sidi Bel Abbès, hier, en début d’après-midi. Dans la matinée, le groupe avait effectué une séance d’entraînement. Le staff technique devra faire sans ses internationaux Benguit, Chafaï, Meziane et Derfelou, convoqués en équipe nationale. D’autres éléments ont également été laissés au repos.

On citera le gardien Zemmamouche. En plus des deux portiers, Berrafane et Mansouri, Paul Put a convoqué pour ce match Meftah, Benyahia, Abdellaoui, Khoualed, Cherifi, Bellahcene, Sidibé, Chita, Benkhemassa, Koudri, Sayoud, Beldjilali, Benkablia, Yaiche, Hammar et Hamzaoui. L’objectif des Usmistes est de provoquer le déclic, notamment sur le plan offensif.