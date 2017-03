25 joueurs pour la double confrontation face au Soudan

Réagissez

Poursuivant sa préparation en prévision des éliminatoires du CHAN-2018 au Kenya avec la double confrontation face à la Libye (aller entre le 11 et le 13 août à Alger, le retour 18 et 20 août), la sélection nationale des locaux, communément appelée EN A’ retrouvera le Centre technique nationale (CTN) de la FAF à Sidi Moussa, dès demain, pour un nouveau stage qui s’étalera jusqu’au 28 du mois en cours, avec en prime deux joutes amicales face à la sélection du Soudan, la première étant programmée pour le 25 mars, et la seconde le 28 en clôture du stage.

Taoufik Korichi, l’actuel DTN, qui assure l’intérim en attendant la désignation prochaine d’un sélectionneur, a fait appel à 25 joueurs pour prendre part à ce stage et aux deux joutes amicales face au Soudan. Le sélectionneur intérimaire a fait l’impasse sur certains éléments, préférant les laisser à la disposition de leurs clubs appelés à disputer des matchs de mise à jour du championnat ce week-end. Il s’agit de Saâdi Redouani, Kamar Eddine Ryad Kenniche, Rachid Nadji, Akram Djahnit (ES Sétif). C’est d’ailleurs dans cette optique que les quatre joueurs de l’Entente de Sétif ne rejoindront le stage que dimanche prochain, soit le 26 de ce mois, au lendemain de leur confrontation face au CRB, et rateront de ce fait la première joute amicale face au Soudan. Notons que six joueurs de l’ESS, leader du championnat actuellement, forment le gros de la liste des éléments convoqués pour ce stage de l’EN A’.



Liste des convoqués :



Chemseddine Rahmani (MO Béjaïa), Mustapha Zeghba, Zine El Abidine Boulekhoua, Mohamed Amine Madani, Chemseddine Harrag (USM El Harrach), Oussama Litim (DRB Tadjenanet), Mohamed Khoutir Ziti, Saâdi Redouani, Kamar Eddine Ryad Kenniche, Rachid Nadji, Akram Djahnit, Abdelmoumen Djabou (ES Sétif), Houari Ferhani (JS Kabylie), Hocine Benayada, El Hadi Belameiri (CS Constantine), Redouane Cherifi, Lyès Sidhoum, Abou Sofiane Balegh (USM Bel-Abbès), Abderrahmane Meziane, Mohamed Benyahia (USM Alger), Messala Merbah (JS Saoura), Sofiane Bendebka (NA Husseïn Dey), Mehdi Kacem (MC Alger), Karim Aribi (CR Belouizdad), Mourad Benayad (RC Relizane).