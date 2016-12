Réagissez

Le rideau est tombé, samedi dernier, sur la phase aller du championnat professionnel de Ligue 2 qui a vu le Paradou AC sacré champion d’hiver après un parcours étincelant.

La première manche bouclée, l’heure est au bilan de cette première partie du championnat du second palier professionnel. Un bilan peu reluisant, entaché par cette valse effrénée des entraîneurs qui est le fait saillant de ces 15 journées de championnat. Les records sont battus, c’est même du jamais vu depuis que le championnat d’Algérie de deuxième division existe. Un sinistre record de 23 entraîneurs consommés par les 16 clubs de la Ligue 2 en quatre mois seulement de compétition, où la majorité des pensionnaires du championnat ont sollicité les services d’au moins deux entraîneurs.

Ainsi, entre entraîneurs limogés et démissionnaires — pour ne pas dire poussés vers la sortie — ils sont 23 à avoir quitté leur poste à la tête des barres techniques des clubs de Ligue 2. Et la palme revient au RC Arbaâ. Relégué l’été dernier en Ligue 2, et faisant face à une crise sans précédent aussi bien administrative que financière, en l’absence d’une direction et du boycott de la majorité des cadres de son effectif, le RCA est en passe de perdre son quatrième entraîneur de la saison avec la démission annoncée d’Ahmed Karkar qui a pris en main les destinées techniques du club à la 9e journée.

Avant lui, trois techniciens avaient fait de même après quelques matchs seulement, à commencer par Mustapha Sebaâ qui avait préparé l’équipe durant l’intersaison, suivi de Sofiane Messaoud puis de Fawzi Lafri. D’autres formations comme le Ghali Mascara (promu cet été) et la JSM Skikda ont consommé, pour leur part, trois techniciens. Abderrahmane Mahdaoui, François Bracci et Mokhtar Assas se sont succédé à la barre technique du Ghali, avant que la mission ne soit confiée à l’ex-coach de l’US Biskra, Cherif Hadjar, pour les deux derniers matchs.

Drivée par le Franco-Portugais et ex-coach du CS Constantine Didier Gomez, la JSM Skikda a elle aussi vu défiler trois techniciens, à savoir Mohamed Mihoubi, Messaoud Khellout et Abdelkrim Benyelles.

Seuls le PAC et le MCS

Dans cette valse inédite des entraîneurs, seules deux formations ont été épargnées, du moins durant cette première manche du championnat. Il s’agit du champion d’hiver, le Paradou AC, avec cette stabilité à sa barre technique, conduite par l’Espagnol José Maria Nogues, qui explique cette réussite du club algérois. En poste depuis la mi-saison écoulée, le duo Mourad Rahmouni-Fawzi Moussouni vient de boucler une année à la tête de la barre technique du Mouloudia de Saïda. Un fait rarissime de nos jours, dans nos deux championnats professionnels.