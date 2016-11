20 lutteurs algériens à Madrid

Vingt athlètes des sélections algériennes de lutte juniors et seniors (garçons et filles) prendront part aux Championnats méditerranéens, prévus samedi et dimanche à Madrid en Espagne.

Conduite par le directeur technique national (DTN), Aït-Hocine Arezki, la délégation algérienne est composée de 11 juniors (7 garçons et 4 filles) et 9 seniors ( 7 messieurs et 2 dames), trois entraîneurs, trois juges arbitres et un médecin. A cet effet, les sélections algériennes ont effectué trois stages de préparation au Centre de préparation des équipes nationales à Souidania (Alger, sous la conduite du staff technique national, composé de Zeghdane Messaoud, Benrahmoune Mohamed, Fodhil Saïd et Aoune Fayçal. «L’objectif assigné aux sélections nationales est d’aller le plus loin possible dans la compétition, mais la tâche de nos représentants ne sera guère facile en l’absence des meilleurs athlètes, notamment chez les seniors (lutte gréco -romaine)»,a déclaré à l’APS, le directeur des équipes nationales (DEN), Idriss Haouès. Par ailleurs, la capitale espagnole accueillera, en marge de cet évènement sportif, l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de l’Union méditerranée de lutte (UML), prévue aujourd’hui en présence de 26 pays, dont l’Algérie. A cette occasion, le président de la Fédération algérienne des luttes associées (FALA), Rabah Chebah, présentera le dossier de l’Algérie qui sera l’hôte des Championnats méditerranéens de lutte 2017, prévus du 7 au 9 mars prochain à Alger.

APS