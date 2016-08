Réagissez

A dix jours du coup d’envoi des 15es Jeux paralympiques, qui auront lieu du 7 au 18 septembre prochain à Rio de Janeiro, le premier groupe de sportifs algériens (athlétisme) composé de douze athlètes s’envolera ce matin vers le Brésil.

La délégation, composée de 25 personnes, sera conduite par le chef d’équipe d’athlétisme Hadj Abdelkader Benalou. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, sera présent à l’aéroport Houari Boumediène d’Alger pour saluer les athlètes avant leur départ. En plus de celui d’aujourd’hui, deux autres groupes rejoindront la capitale brésilienne respectivement demain et le 2 septembre. L’Algérie sera présente aux Jeux paralympiques 2016 avec un total de 103 athlètes répartis dans cinq disciplines sportives, en l’occurrence l’athlétisme (14 garçons et 7 filles), handibasket (12 garçons et 12 filles), judo (2 garçons et une fille), le powerlifting (2 garçons et 1 fille) et le goalball (6 filles et 6 garçons).

Pour rappel, lors des derniers Jeux paralympiques de Londres, les athlètes d’handisports algériens avaient terminé à la 26e place au classement général avec une moisson de 19 médailles (4 or, 6 d’argent et 9 bronze). Cette fois-ci, le handisport national compte améliorer le palmarès de 2012. Cette édition des Jeux paralympiques verra la participation de près de 4000 athlètes issus de 150 pays dans 22 disciplines.

La Russie a été exclue des Jeux en raison de dopage. Un recours a été déposé par les Russes auprès du Tribunal arbitral des sports (TAS) pour permettre au moins à quelques athlètes d’y participer. Ils se disent confiants quant à l’aboutissement de leur requête.