Réagissez

Affluence record attendue au cross de Tizi Ouzou

Le 33e cross Cherdioui Saïd, comptant pour le challenge national 2016-2017 de la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA), aura lieu demain à partir de 8h30, sur le parcours de Fréha, à 31 km à l’est de Tizi Ouzou.

Reprogrammé pour le 25 février en raison des fortes intempéries enregistrées durant cette période, la course a été avancée d’une journée par les organisateurs pour ne pas perturber les athlètes scolarisés en cette période d’examens, a indiqué Farid Boukais, président de la ligue d’athlétisme de la wilaya de Tizi Ouzou.

Cette édition sera rehaussée par la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, qui assistera aux courses et remettra, avec le président de la FAA, Amar Bouras, et les autorités locales les prix aux vainqueurs, a-t-on appris auprès de la Fédération d’athlétisme.

Six pays étrangers sont attendus à cette compétition, à savoir le Kenya, l’Ethiopie, le Qatar, l’Afrique du Sud, le Maroc et la Tunisie. Ils participeront aux différentes courses avec 15 athlètes.

Une vingtaine de wilayas ont également confirmé leur participation à cette compétition sportive. Au total, 1500 athlètes seront sur la ligne de départ de ce challenge, dont la participation internationale rehaussera le niveau de la compétition. L’accueil des délégations se fera aujourd’hui, à partir de 14h, au niveau du stade Tirsatine d’Azazga, alors que le retrait des dossards s’effectuera le jour même de l’accueil ou le vendredi, avant 8h, a-t-on précisé.

La participation est ouverte à tout athlète licencié au cours de la saison sportive en cours, selon les catégories d’âge. Cette 33e édition est dédiée à la mémoire de Bachir Belkacem, ancien vice-président de la ligue d’athlétisme de la wilaya de Tizi Ouzou, décédé en janvier 2014. Des coupes seront remises aux 3 premières équipes de chaque catégorie.