Une vingtaine de projets lancés à Tamanrasset

La réhabilitation et la réalisation de l’éclairage public, l’élargissement des routes, l’aménagement urbain de la ville, notamment à partir du carrefour Ilamane vers la cité Mouflon, sont, entre autres, les opérations retenues au titre du programme communal de développement de la ville de Tamanrasset.

En tout, 20 projets, pour lesquels une enveloppe globale d’un peu plus de 350 millions de dinars a été allouée, ont été lancés, avec pour objectif d’améliorer le cadre de vie des citoyens, mais surtout pour rendre à Tamanrasset sa vocation touristique, indique le SG de la wilaya de Tamanrasset, Abdelkader Béradai, en faisant part des autres opérations relatives à l’aménagement de l’axe routier reliant la cité Guettaâ El Oued à la sûreté de wilaya, et celui menant de la place du 1er Novembre vers le siège de la direction locale de distribution du gaz et d’électricité dans le quartier El Kseur. Selon le même responsable, une station de taxis sera réalisée à l’entrée du marché de Tafsit. Ce n’est pas tout, puisque l’aménagement externe du carrefour de l’aéroport et la réalisation de l’éclairage public sur la route longeant le siège de la police aérienne des frontières figurent également sur la liste des projets en cours de réalisation.

En outre, l’APC a également dégagé près de 8 millions de dinars pour la réalisation de l’éclairage public à partir de la direction des ressources en eau jusqu’à l’inspection régionale de la police du Sud, en passant par la cité militaire, apprend-on de même source. Une portière urbaine, pour laquelle 18 millions de dinars ont été consacrés, sera érigée à l’entrée de la ville de l’Ahaggar, ajoute encore M. Béradai, en affirmant en sus que le quartier populeux de Tafsit n’est pas exclu de ces projets de développement puisqu’une opération d’aménagement y est aussi prévue. Celle-ci consiste en l’aménagement de la rue principale à partir du carrefour dit «des Gazelles», attenant au CEM Ibn Badis vers la polyclinique de Sersouf. Une cagnotte de 73 millions de dinars a été accordée à ce projet.