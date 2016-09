Une fête de l’Aïd sous haute surveillance

Réagissez

A l’occasion de l’Aïd El Fitr, la sûreté de Tamanrasset a mis en place un nouveau dispositif en vue de répondre aux exigences sécuritaires de cette wilaya aux 50 nationalités.

Une stratégie tracée en fonction des données obtenues, en tenant compte de la réalité du terrain, a été ainsi appliquée pour lutter contre la criminalité sous toutes ses formes et parer à d’éventuelles attaques terroristes. Selon la cellule de communication de cette institution, 350 éléments ont été mobilisés afin de renforcer la présence policière et, du coup, assurer une bonne couverture sécuritaire de la wilaya. Des brigades mobiles et pédestres ont été déployées, avec pour mission de sillonner les espaces publics à grande affluence ainsi que les quartiers huppés et les lieux de culte à Sersouf et Tabarkat.

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme routier, des points de contrôle et des barrages permettant la régulation de la circulation automobile, particulièrement au niveau des principales entrées de la ville, ont également été dressés, indique la même source, en mettant en exergue la précieuse collaboration du citoyen dans le cadre de la concrétisation de ce plan de sécurité. Une décente musclée a été aussi effectuée dans l’ancienne gare routière, suivie d’une vaste opération de ratissage dans le quartier Tahaggart est.

L’opération a donné lieu au contrôle de plusieurs personnes et de 23 véhicules, tous types confondus. Il est à noter par ailleurs que durant les jours de la fête de l’Aïd, la sûreté de wilaya a, comme à l’accoutumée, organisé une visite à l’hôpital et à l’Etablissement pour enfants assistés de la wilaya. L’opération, marquée par la présence de plusieurs cadres de ce corps constitué, s’est déroulée dans une ambiance festive et des moments ineffaçables partagés avec cette frange vulnérable, a-t-on constaté.

Parallèlement à cette occasion coïncidant avec la célébration du 54e anniversaire de l’indépendance, un éventail d’activités a été organisé à l’unité de maintien de l’ordre sise à la sortie sud de la ville. Des conférences animées, entre autres, par El Moudjahid Ben Kaouha Belkacem, ont également été au menu de cette journée clôturée par une visite au musée d’El Moudjahid et la projection de documentaires retraçant le parcours de nos vaillants martyrs et le rôle prépondérant du front du Sud pendant la guerre de Libération nationale.