Une édition pour raffermir les liens de bon voisinage

Organisée par l’association Amis de l’Atakor, la 6e édition du tournoi international de proximité auquel prennent part 32 équipes, a été lancé dimanche soir.

Le stade de proximité de la cité Tahaggart abritera du 17 juillet au 6 août, 64 matchs qui seront disputés par 23 formations locales et des équipes étrangères venues de neuf pays africains, à savoir le Mali, Niger, Togo, Sénégal, Nigeria, Burkina-Faso, la Guinée Bissau, Bénin et le Cameroun en remplacement de l’équipe de M’sila qui s’est retirée à la dernière minute pour des raisons inavouées. Selon M. Arbaoui Mohamed El Eulmi, membre de l’association organisatrice, ce tournoi enregistre la plus grande participation étrangère comparativement aux précédentes éditions.

Cette manifestation coïncidant avec les scènes de violence enregistrées récemment dans la ville à la suite des affrontements éclatés dans plusieurs quartiers entre migrants subsahariens et autochtones, se veut une occasion pour réconcilier les communautés en conflit et promouvoir les principes de bon voisinage en se montrant fair-play sur le rectangle vert.

L’objectif de cette compétition, marquée par l’absence des autorités civiles, consiste également en l’animation de cet espace de sport dans le but d’occuper la jeunesse et l’éloigner des maux sociaux et des dangers de la drogue, ajoute notre interlocuteur, en invitant le public à rehausser l’image de cette wilaya multiethnique où cohabitent une cinquantaine de nationalités. L’occasion s’offre aussi aux clubs de football évoluant en divisions régionales pour découvrir des jeunes talents et des footballeurs jouissant des qualités physiques et techniques indispensables pour prétendre devenir des professionnels.

De son côté, Yantou Ibrahim, membre du comité d’organisation et représentant de la communauté africaine à Tamanrasset, a, dans une déclaration à la presse, estimé que ce tournoi est une bouffée d’oxygène pour les ressortissants africains ayant élu domicile à Tamanrasset et constitue une opportunité de raffermir les liens d’amitié et de coexistence pacifique entre les communautés maghrébines et celles de l’Afrique subsaharienne. «Le peuple algérien est très accueillant et les Africains installés à Tamanrasset vouent beaucoup de respect à la population de cette ville du Grand-Sud», a-t-il affirmé.