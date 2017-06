Une commission d’enquête ministérielle dépêchée à la Duch

Réagissez

Une commission d’enquête a été dépêchée, hier, à la Direction de l’urbanisme, de construction et de l’habitat (Duch) de la wilaya de Tamanrasset par le ministère de tutelle, a-t-on appris sur place.

La commission, composée de trois inspecteurs de l’administration centrale, devra se pencher sur les doléances exprimées par le syndicat de la Duch qui avait appelé, récemment, à une grève illimitée en raison de la dégradation des conditions socioprofessionnelles des travailleurs. L’affaire des employés qui se disent «molestés et maltraités» par le premier responsable de cette institution à Tamanrasset a ainsi fait régir le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Youcef Cherfa, qui a, peu après son installation à la tête de ce département, adressée une correspondance à tous les walis où il demande l’état d’évaluation des Duch et des comptes-rendus sur l’avancement des projets lancés dans chaque wilaya.

Comme signalé dans l’édition d’Elwatan week-end du 16 juin 2017, les employés de la Duch de Tamanrasset réclament leur droit à un congé annuel et le remboursement des frais de transport ainsi que les indemnités compensatrices des frais engagés par les agents en mission commandée, conformément à la réglementation en vigueur. Le syndicat a également évoqué «les abus liés aux ponctions injustifiées» sur les salaires de certains fonctionnaires et la situation problématique des travailleurs relevant des directions déléguées d’In Salah et d’In Guezzam, qui n’ont toujours pas été rémunérés. Le favoritisme et la partialité entre travailleurs ont également été soulevés dans une lettre de doléances qui met le directeur sur la sellette pour son comportement maladroit vis-à-vis de ses subordonnés, qui ont été destinataires de plusieurs questionnaire et d’avis de sanction «arbitraire». Les rédacteurs de ce document, faut-il le rappeler, demandent la régularisation des retombées financières liées aux avancements des échelons et aux rappels différentiels relatifs aux allocations familiales. Jointe par téléphone, une source auprès de la direction en question a fait savoir que durant toute la journée, les membres de la commission se sont réunis avec les représentants de la section syndicale et les travailleurs afin d’entendre leurs doléances et du coup s’enquérir des véritables problèmes qui minent la Duch de cette wilaya géostratégique.