Un accord de coopération a été signé, jeudi, entre l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira et le centre universitaire Hadj Moussa Ag Akhamok de Tamanrasset.

L’accord, contenant cinq clauses, comprend essentiellement des ateliers et des programmes d’études conjoints ainsi qu’une collaboration dans le domaine de la recherche scientifique et des échanges d’étudiants et d’enseignants. Cette collaboration, signée conformément aux recommandations du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, s’étalera sur une période de 4 ans renouvelables et concernera également l’encadrement commun des chercheurs doctorants, la codirection des thèses et des revues scientifiques et l’échange de documentation. Lors de la cérémonie de signature de l’accord, le directeur du centre universitaire de Tamanrasset, Dr Abdelghani Choucha, a, de prime abord, mis en relief l’importance de ce jumelage susceptible d’apporter des solutions concrètes au problème d’encadrement posé, avant de souligner le rôle prépondérant de ce type d’initiative dans le développement de la qualité d’enseignement et des formations à travers la mise en place des programmes communs qui toucheront pratiquement toutes les spécialités du centre universitaire de Tamanrasset.

M Choucha n’a pas manqué d’afficher cette ambition d’aboutir à une collaboration scientifique au sens large du terme à l’effet de parvenir à un enseignement de qualité et à de meilleures idées qui répondent parfaitement aux aspirations des diplômés des deux établissements. Le Recteur de l’Université de Bouira, le Pr Moussa Zereg, a, de son côté, insisté sur la nécessité d’élever la barre de la recherche scientifique en consolidant la collaboration et la coopération dans les domaines à développer conjointement avec le CU de Tamanrasset. « Nous sommes invités à monter des projets en commun en mettant à contribution nos expérience et connaissances acquises, notamment dans le domaine technologique. Il faut savoir que l’université de Bouira s’est dotée l’année dernière d’une faculté des sciences et des sciences appliquées dans le cadre de la coopération algéro-française. Nous comptons mettre à profit le capital de nos connaissances pour le développement de certaines filières jeunes du centre universitaire de Tamanrasset, appelé à être promu un jour au rang des universités» souhaite M Zereg. Ce dernier a tenu a faire savoir que les filières concernées dans la première phase de cette coopération sont donc l’hydraulique et l’hydrogéologie.