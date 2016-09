Trois morts et deux blessés dans un accident à Silet

Réagissez

Trois personnes ont trouvé la mort et deux autres ont été blessées suite à un accident de la route survenu, hier, à la sortie de la commune de Silet, à 130 km au sud-ouest de Tamanrasset.

La cause du drame est imputée au conducteur du véhicule, un Toyota Hilux, qui aurait fait une fausse manœuvre alors qu’il roulait très vite. La voiture à bord de laquelle se trouvaient cinq personnes d’une même famille s’est renversée avant de faire plusieurs tonneaux et de finir sur le bas-côté de la route. Aussitôt alertés, les éléments de la Protection civile sont vite intervenus, mais n’ont pu que constater les décès et transporter les deux blessés à l’hôpital de Tamanrasset, où ils ont été mis sous surveillance médicale. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité compétents pour connaître les circonstances exactes de cette énième hécatombe routière.