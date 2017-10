Trafic de spiritueux : Arrestation d’une jeune femme à Tamanrasset

Réagissez

Dans le cadre de la lutte contre la commercialisation de marchandises prohibées, les éléments la brigade de lutte contre le trafic de drogue et de protection des mœurs relevant de la police judiciaire de la wilaya de Tamanrasset ont opéré une saisie d’une quantité non négligeable de spiritueux.

Selon l’officier chargé de la cellule de communication et des relations publiques auprès de la sureté de wilaya, 220 bouteilles de boisson alcoolisée ont été ainsi récupérées lors de cette opération qui s’est également soldée par l’arrestation de la personne mise en cause, une jeune femme de 31 ans.

Notre source a fait savoir que ce coup de filet a été rendu possible grâce aux renseignements fournis aux éléments de la PJ, faisant état d’un magasin de ventre illicite de spiritueux à la cité In Kouf, à quelques encablures de la ville. Une perquisition ordonnée par les instances judiciaires compétentes, a permis ainsi aux policiers de mettre la main sur la prévenue dont la nationalité n’a pas été révélée. Formalités de l’enquête achevée, l’accusée a été présentée devant le parquet local qui l’a condamné à un an de prison ferme et une amende de 30000 da, ajoute notre source.

De leur côté, les services de la sureté de daïra d’In Guezzam ont neutralisé un dealer en possession de 176,8 g de résine de cannabis. L’opération a été réalisée non loin de la mosquée Omar Ibnou Elkhattab à la suite d’une fouille corporelle sur le mis en cause pris en filature.