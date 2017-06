Tamanrasset : Une fête de l’Aïd sous haute surveillance

Réagissez

A l’occasion de l’Aïd El Fitr, la sûreté de Tamanrasset a mis en place un nouveau dispositif en vue de répondre aux exigences sécuritaires de cette wilaya aux 50 nationalités.

Une stratégie adaptée à la réalité du terrain dans cette collectivité marquée par une effervescence migratoire sans précédent a été ainsi mise en œuvre pour la protection des biens publics et la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Selon la cellule de communication de cette institution, 500 éléments en uniforme bleu ont été mobilisés afin de renforcer la présence policière et, du coup, assurer une bonne couverture sécuritaire de la capitale de l’Ahaggar.

Des brigades mobiles et pédestres ont été déployées, avec pour mission de sillonner les espaces publics à grande affluence, ainsi que les quartiers huppés et les lieux de culte à Sersouf et Tabarkat. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme routier, des points de contrôle et des barrages permettant la régulation de la circulation automobile, particulièrement au niveau des principales entrées de la ville, ont également été dressés, indique la même source, en mettant en exergue la précieuse collaboration du citoyen dans le cadre de la concrétisation de ce plan de sécurité.

Des décentes musclées sont également prévues dans les quartiers suspects et les endroits considérés comme étant des fiefs de la criminalité, dont Mantatal où l’on a démantelé, ce week-end, un réseau de trafic de drogue lourde. Pas moins de 8 personnes, âgées entre 19 et 41 ans, ont été, faut-il le signaler, arrêtées par les éléments de la police lors de cette opération qui s’est soldée par la saisie de 396,16 g d’héroïne et une somme d’argent en monnaie nationale estimée à 343 000 da.