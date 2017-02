Réagissez

Les éléments de la police judicaire de la wilaya de Tamanrasset ont procédé, récemment à l’arrestation d’un individu impliqué dans une affaire d’agression et d’ivresse publique.

Le mis en cause, âgé de 42 ans, s’en est pris à un employé de l’hôtel où il devait passer la nuit, a-t-on appris, hier, du responsable de la cellule de communication de la sûreté de wilaya, le commissaire Farid Damou. Pris d’une crise de démence, l’accusé a failli commettre l’irréparable sous l’emprise de l’alcool, n’étaient la célérité et la prompte intervention de la police, ajoute la même source, en précisant que le prévenu a été conduit à la première sûreté urbaine pour l’interrogatoire d’usage, avant de le présenter devant le procureur de la République près le tribunal de Tamanrasset, qui a requis une année de prison ferme à son encontre et une amende de 40 000 DA.