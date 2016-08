Tamanrasset : Trois narcotrafiquants arrêtés

Réagissez

Trois personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants ont été arrêtées par les services de police à Tamanrasset.

Selon un communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya, les narcotrafiquants, âgés entre 21 et 29 ans, ont été appréhendés à la cité Guettaâ El Oued, au lieudit Château, en possession d’une quantité non négligeable de bingo et de kif traité, ainsi que de 365 comprimés de psychotropes. L’opération a été rendue possible grâce aux renseignements fournis à la police faisant état d’une bande de trafiquants de drogue qui s’apprêtaient à écouler leur marchandise en ville. La même source indique que l’opération s’est également soldée par la saisie d’une panoplie d’armes blanches et d’une somme d’argent en monnaie nationale. Présentés devant le parquet, les trois mis en cause ont été mis en détention préventive.

Par ailleurs, les services de la première sûreté urbaine ont, de leur côté, élucidé une affaire de trafic de voitures et de vol de bétail dans laquelle sont impliqués cinq individus. Après plusieurs jours de filature et d’investigations enclenchées à la suite de nombreuses plaintes déposées par les victimes, les malfrats ont été arrêtées la main dans le sac, ajoute encore notre source.