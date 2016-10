Tamanrasset : Tentative d’enlèvement d’un mineur déjouée

Réagissez

Une jeune fille, âgée d’à peine 18 ans, a été victime d’une tentative d’enlèvement par un individu de 93 ans qui tentait de la corrompre et de l’inciter à la débauche, a-t-on appris, hier, de l’officier chargé de la communication auprès de la sûreté de wilaya de Tamanrasset.

La tentative a été déjouée grâce à la vigilance des parents de la victime qui ont vite alerté la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire de la wilaya et déposé plainte au commissariat le plus proche. Une enquête a ainsi été ouverte par les services la PJ qui ont réussi à mettre la main sur le mis en cause. Passé aux aveux, il aurait reconnu son crime qui lui a valu 2 ans de prison ferme et une amende

de 100 000 DA, requises par le parquet local à son encontre.