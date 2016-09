Tamanrasset : Sensibilisation aux accidents de la route

Réagissez

A l’initiative de la sûreté de wilaya de Tamanrasset, une campagne de sensibilisation sur les accidents de la route a été lancée au profit des usagers de la RN1 reliant cette wilaya à Ghardaïa.

Des sorties sur le terrain visant à cerner les points noirs et à observer le travail des services de police au niveau des barrages, de la nouvelle gare routière et de différentes intersections de la ville, constituent les principaux axes de cette campagne qui s’inscrit dans le cadre de la promotion de l’information de proximité et de la communication permettant de rapprocher le citoyen de ce corps constitué. L’objectif principal de cette campagne est, précise la cellule de communication de la sûreté de wilaya, d’insuffler une dynamique nouvelle au travail de sensibilisation et de prise de conscience sur la lutte contre le terrorisme routier qui menace sérieusement dans cette région du Grand Sud.

Les organisateurs ont ainsi mis en exergue l’importance des moyens mis en place et les efforts consentis pour endiguer ce phénomène devant constituer une priorité pour la société toute entière. Des tracts et dépliants contenant les règles de base d’une bonne conduite ont été distribués aux automobilistes et particulièrement aux conducteurs de bus de transport de voyageurs, qui seraient pour beaucoup dans les hécatombes enregistrées dans cette wilaya. Il convient de noter que durant le premier semestre de l’année en cours, la direction de la Protection civile de Tamanrasset a dénombré 139 accidents de la route ayant fait 22 morts et 309 blessés. En 2015, 6720 interventions ont été enregistrées par les différentes unités locales de la Protection civile, lesquelles ont eu à intervenir dans 289 accidents de la route ayant fait 610 blessés et 69 morts. La majorité des drames est imputée à la bêtise humaine.

Toutefois, la nonchalance des services de la direction des travaux publics et la défaillance des maisons cantonnières sont également à l’origine des accidents relevés, eu égard au délabrement et à la dégradation très avancée du maillage routier, notamment les routes reliant Arak à In Salah, In Salah à El Ménéa et Tamanrasset à In Guezzam, lesquelles sont souvent affublées de tronçons de la mort.