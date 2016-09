Réagissez

Suite à des renseignements faisant état d’une bande de trafiquants de stupéfiants au lieudit Guettaâ El oued Château, non loin du centre-ville de Tamanrasset, une souricière a été tendue par la brigade de lutte contre la drogue et de protection des mœurs près la sureté de wilaya de Tamanrasset. L’opération, réalisée en fin de semaine, a ainsi débouchée sur l’arrestation de deux individus, âgés de 25 et 27 ans, en possession de 50 comprimés de psychotropes et 7,50 g de bingo destinés à être écoulés dans la ville, a-t-on appris, jeudi, de la cellule de communication.

Une somme d’argent en dinars a également été saisie lors de ce coup de filet, ajoute la même source, en précisant qu’après l’achèvement des formalités relatives à l’enquête, les deux mis en cause ont été présentés devant le parquet de Tamanrasset qui a ordonné leur mise en détention préventive.

Au même registre, les services de la 1re sûreté urbaine de Tamanrasset ont déjoué une autre affaire de trafic de stupéfiants. L’opération, menée à la cité El Kseur El Fougani à la suite d’une perquisition ordonnée par les instances judiciaires compétentes, a donné lieu à l’arrestation d’un homme de 32 ans et la saisie de 19 comprimés de psychotropes (Tegretol 400 mg et Novazin 25 mg) ainsi que d’une quantité non négligeable de kif traité destinée à la vente. Déféré au parquet, le prévenu a écopé de 4 ans de prison ferme et d’une amende d’un million de dinars.