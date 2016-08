Tamanrasset : La sûreté de wilaya organise une campagne de don du sang

Réagissez

Une campagne de don du sang a été organisée, mardi, au centre médico-social relevant de la sûreté de la wilaya de Tamanrasset, a indiqué un communiqué émanant de cette institution.

La campagne entre dans le cadre humanitaire et des actions menées en faveur des anémiques, et ce, afin d’alimenter la banque de sang des établissements hospitaliers de la wilaya. L’opération concernera l’ensemble des employés, y compris les cadres de ce corps de sécurité et les agents assimilés, selon la même source, qui précise que cette action, qui s’inscrit dans le cadre du programme de consolidation du travail de proximité, consacre les valeurs de solidarité au sein de la société et renforce davantage le lien entre policiers et citoyens.