Tamanrasset : Journée de sensibilisation à la culture sécuritaire

Le chef de la sûreté de wilaya de Tamanrasset, le commissaire divisionnaire Okkache Makid, a animé, avant-hier à la grande salle de la bibliothèque principale de lecture publique de la ville, une conférence-débat sur le rôle de la société civile dans la lutte contre le crime organisé sous toutes ses formes.

En présence des cadres de la SW et de l’inspection régionale de la police du Sud, des universitaires et des représentants de la société civile, M. Makid a mis en exergue l’importance de se consacrer au travail de proximité en impliquant directement le citoyen dans la lutte menée contre les maux sociaux. Le chef de la sûreté de wilaya a invité l’assistance, composée également des directeurs d’établissements scolaires et de centres de formation et d’enseignement professionnels, à s’inscrire dans la même démarche visant à consolider la culture sécuritaire dans cette wilaya aux 50 nationalités. Pour ce faire, l’orateur a invité la société civile à une collaboration avec les services compétents afin de prendre conscience de l’évolution de la situation sécuritaire et surtout pour envisager conjointement des méthodes de traitement efficaces et efficientes des affaires délictuelles, à l’aune des crises prévalant dans les pays voisins.

La même analyse a été livrée par le responsable de la cellule de communication et des relations générales près la SW, le commissaire Farid Damou, qui a, de son côté, insisté sur le volet communication et l’utilité du centre d’appel pour faire face aux enjeux sécuritaires nécessitant d’asseoir une plate-forme basée sur la médiation et la participation des citoyens. Le chef de service des moyens techniques près la SW, le commissaire Salim Belmanaâ, a, pour sa part, évoqué l’importance capitale que revêt la coopération entre la société civile et les services de sécurité afin de faire aboutir les stratégies mises en place par la DGSN pour la stabilité et l’unité nationale.