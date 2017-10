Tamanrasset : Grogne des usagers d’Algérie poste

Réagissez

La mise hors service du centre payeur d'Algérie Poste de la cité In Kouf, dans la ville de Tamanrasset, ne cesse de faire des mécontents.

Les déboires des usagers, contraints de faire le pied de grue à longueur de journée pour retirer leur argent, sont devenus quotidiens en raison des récurrentes pannes imputées à l’absence du système. Les clients d’Algérie Poste en ont vraiment ras-le-bol de cette situation qui dure depuis plus d’une semaine, a-t-on appris sur place.

Les préposés aux guichets, qui sont à court d’alibis destinés à tempérer la colère et les voix d’indignation, ont perdu ainsi leur force de persuasion face à des clients d’une extrême irritabilité. Plus grave encore, ils ne peuvent plus assurer les opérations de paiement ou encore celles relatives au versement d’argent à cause de l’interminable problème sur le réseau internet, indique-t-on, non sans dépit.

Un sérieux problème s’est vraisemblablement répercuté sur la gestion de ce centre qui semble livré à l’anarchie, ainsi que sur le travail des guichetiers qui se termine quotidiennement dans un brouhaha général. Les usagers attendent désespérément pendant des heures avant de rentrer bredouilles, s'insurge un fonctionnaire qui s’en remet aux autorités concernées pour venir à bout de ce problème.