Tamanrasset en bref :

Une campagne électorale sous haute surveillance à Tamanrasset 387 personnes et 290 véhicules contrôlés par la police

La sûreté de wilaya de Tamanrasset renforce ses dispositions sécuritaires et se redéploie dans plusieurs quartiers de la ville de l’Ahaggar pour parer à d’éventuels dérapages et crimes en cette période caractérisée par la propagation de la fièvre électorale. De la cité Safsaf à Assoro en passant par In Kouf, Guetaâ El Oued dit Château et Echoumouaâ, plusieurs descentes y ont été effectuées depuis le début du mois.

Des points de contrôle ont également été dressés au niveau des intersections et des carrefours des quartiers huppés, a indiqué, hier, la cellule de communication de cette institution en faisant état de contrôle de 290 véhicules, toutes marques confondues, et de 387 personnes durant la première quinzaine du mois en cours. Ces opérations, précise notre source, n’est qu’un prolongement aux actions de prévention menées dans le cadre de la nouvelle stratégie sécuritaire mise en place par la sûreté de wilaya. En mars écoulé, pas moins de 449 véhicules, faut-il le rappeler, ont été contrôlés lors d’opérations similaires.

Celles-ci se sont soldées par la mise en fourrière de 9 voitures pour divers motifs. 40 motocyclettes ont également été contrôlées, dont 6 ont été saisies. Durant la même période, 287 garages et locaux à vocation commerciale ont été inspectés par les éléments de la police, qui ont procédé parallèlement à l’examen de 580 personnes, dont 07 ont fait objet de poursuites judiciaires. Selon des statistiques en notre possession, 133 domiciles ont été perquisitionnés à la même période sur ordre des instances judiciaires territorialement compétentes. En application de sa devise : «Le citoyen est la base de la sécurité, la police n’est qu’un outil», le chef de la sûreté de wilaya de Tamanrasset, Makid Okkache, met sa page facebook personnelle au service des citoyens qui pourront désormais communiquer et lui faire part directement de leurs préoccupations sans intermédiaires. Ravah Ighil

Trois personnes inculpées pour agression à main armée



Trois individus, impliqués dans une affaire d’agression à main armée, ont été arrêtés par la 1re sûreté urbaine de Tamanrasset, a-t-on appris, hier, du chargé de la communication auprès de la sûreté de wilaya. Les mis en cause, cités dans plusieurs affaires de violence physique, ont été appréhendés en possession d’armes prohibées, précise la même source. Formalités de l’enquête achevées, les accusés ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Tamanrasset, qui a requis 18 mois de prison ferme assortie d’une amende de 50 000 DA à l’encontre d’un prévenu et un an de prison ferme et une amende de 20 000 DA à l’encontre des deux autres. R. I.

Arrestation d’un individu suspecté d’agression sexuelle sur mineur



Les services de la 3e sûreté urbaine de Tamanrasset ont procédé, en fin de semaine, à l’arrestation d’un individu de 22 ans pour son implication présumée dans une affaire d’agression sexuelle sur mineur commise avec violence. Un communiqué de la sûreté de wilaya a indiqué, hier vendredi, que le mis en cause est soupçonné d’avoir entraîné une fillette en bas âge sur laquelle il a commis un viol avec violence avant de la délester de tous ses objets de valeur. Faisant suite à une plainte déposée par la victime, des investigations ont été enclenchées par les policiers qui ont réussi à neutraliser l’agresseur. Déféré au parquet de Tamanrasset, il a été condamné à quatre ans de prison ferme assortie d’une amende de 200 000 DA, ajoute-t-on dans le même communiqué.