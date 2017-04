Tamanrasset en bref :

Réagissez

Tamanrasset / Deux voleurs neutralisés par la police



Trente mois de prison ferme assortis d’une amende de 20000 Da ont été requis par le procureur de la République près de tribunal de Tamanrasset à l’encontre d’un jeune inculpé pour vol et agression sur une jeune fille, a-t-on appris, hier vendredi, d’une source policière. Le mis en cause, âgé d’à peine 20 ans, a été appréhendé en flagrant délit de vol avec violence commis en arrachant de force un smart phone à sa victime.

En patrouille dans la région, les policiers ont vite réagi aux cris de la fille et neutralisé le voleur qui s’apprêter à s’en fuir. Au même registre, les services de la 3e sureté urbaine de Tamanrasset ont, de leur côté, procédé à l’arrestation d’un jeune cité dans plusieurs affaires de vol par effraction. D’après notre source, le prévenu a été jugé par contumace à deux reprises et écopé de 5 ans de prison ferme avec pour chefs d’inculpation de « vol par effraction à la faveur de la nuit » et «constitution d’association de malfaiteurs ».



La sûreté de wilaya organise une campagne de don du sang



Une campagne de don du sang a été organisée, récemment, à l’unité 601 de maintien de l’ordre sise à la sortie sud de la ville sur la route menant vers In Guezzam, a indiqué un communiqué de cette institution. La campagne entre dans le cadre humanitaire et des actions menées en faveur des anémiques, et ce, afin d’alimenter la banque de sang des établissements hospitaliers de la wilaya. L’opération concernera l’ensemble des employés, y compris les cadres de ce corps de sécurité et les agents assimilés, selon la même source, qui précise que cette action, qui s’inscrit dans le cadre du programme de consolidation du travail de proximité, consacre les valeurs de solidarité au sein de la société et renforce davantage le lien entre policiers et citoyens. Ravah Ighil



Renforcement sécuritaire à Tamanrasset / 580 personnes et 449 véhicules contrôlés par la police



Plusieurs descentes ont été effectuées par les services de la Sûreté de la wilaya de Tamanrasset dans nombre de quartiers populaires de la ville de l’Ahaggar. La cellule de communication de cette institution a enregistré sept opérations de ratissage menées fin mars dernier. Pas moins de 449 véhicules, toutes marques confondues, ont été ainsi contrôlés lors de ces opérations qui se sont soldées par la mise en fourrière de 9 voitures pour divers motifs, a indiqué le responsable de la cellule, le commissaire Farid Damou.

Selon ce dernier, 40 motocyclettes ont également été contrôlées dont 6 ont été saisies.

Durant la même période, 287 garages et locaux à vocation commerciale ont été inspectés par les éléments de la police qui ont procédé parallèlement à l’examen de 580 personnes, dont 07 ont fait objet de poursuites judiciaires. Selon des statistiques en notre possession, 133 domiciles ont été perquisitionnés à la même période sur ordre des instances judiciaires territorialement compétentes. Ces opérations entrent dans le cadre des dispositions sécuritaires visant la consolidation de la nouvelle stratégie adoptée par la sureté de wilaya de Tamanrasset en vue de lutter contre le crime sous toutes ses formes.