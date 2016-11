Réagissez

La wilaya déléguée d’In Salah sera prochainement dotée de deux centres d’enfouissement technique (CET), a-t-on appris de la direction locale de l’environnement.

Selon notre source, le premier , dont la réalisation tire à sa fin, est érigé sur une superficie de 12 hectares. Il est destiné au traitement des déchets ménagers de la commune d’In Salah qui compte 41 000 habitants. Le deuxième est implanté sur 6 ha dans la commune d’In-Ghar, à 60 km d’In Salah. Les deux projets ont englouti une enveloppe globale de 410 millions de dinars, indique la même source, non sans préciser que ces infrastructures sont appelées à assurer la gestion des déchets ménagers et inertes, et par ricochet encourager la récupération des produits recyclables.

D’une capacité annuelle de traitement de 25 à 30 tonnes de déchets pour une durée de vie de 10 à 15 ans, les deux nouveaux CET contribueront, une fois opérationnels et après l’installation des équipements requis, à la préservation de l’environnement et à l’élimination des décharges anarchiques qui enlaidissent la capitale du Tidikelt. Ils permettront également d’absorber la main- d’œuvre locale à travers la création de plusieurs postes d’emploi.