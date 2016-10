Tamanrasset : Des aides alimentaires pour les populations nomades

Réagissez

Une opération d’attribution d’aides alimentaires a été organisée, avant-hier, par l’Association socioculturelle pour la dynamisation de la société civile de la commune de Tamanrasset au profit des populations nomades et celles des zones reculées de la wilaya.

L’action, qui s’inscrit dans le cadre de la promotion des activités et du travail de proximité dans les localités enclavées a, faut-il le souligner, été menée en collaboration avec le comité de wilaya du Croissant-Rouge algérien (CRA) et l’agence de tourisme Akar Akar, qui ont mis en place de gros moyens logistiques pour faire parvenir l’aide à la population cible. Selon le président de l’association, Bensebgag Mahmoud, plus de 50 familles vivant dans la zone de Selborak, dans la commune d’Abalessa, à 100 km du chef-lieu de wilaya de Tamanrasset, ont bénéficié de cette opération de distribution de denrées alimentaires de base.

Le kit est composé de 10 litres d’huile de table, 10 kg de semoule, 5 kg de sucre, 6 kg de farine, 2 kg de riz, 1 kg de lentilles, 1 kg de pois chiches, 2 boîtes de concentré de tomate, 1 kg de haricots blancs et 1 boîte de lait en poudre. Cette action, qui vise à consacrer les valeurs de solidarité dans la wilaya, sera étendue à d’autres régions, promet M. Bensebgag, en faisant savoir que des opérateurs économiques et nombre d’associations actives des autres wilayas du pays sont mis à contribution pour faire aboutir cette stratégie permettant une meilleure prise en charge des populations déshéritées. L’expérience du CRA a également été mise à profit afin d’orienter et d’encadrer les bénévoles impliqués dans cette action de bienfaisance.