Tamanrasset aura bientôt son hôtel postal

Retenu dans le cadre de la modernisation du secteur, le projet de réalisation d’un hôtel postal dans la ville de Tamanrasset sera prochainement lancé, a indiqué le directeur-adjoint d’Algérie poste, Abderrahim Belghit.

Dans une déclaration répercutée par l’Aps, le même responsable, également chef de service des ressources humaines auprès de la DAP, a précisé que cette nouvelle structure devant être construite dans un délai de 2 ans au quartier Amechouen, regroupera le siège de l’entreprise et un nouveau centre payeur de première catégorie.

Suivant son architecture, ce dernier sera doté de 10 guichets en mesure de soulager les employés des bureaux de poste conventionnels et par conséquent alléger la pression subite par la clientèle. Selon M Belghit, une infrastructure similaire sera réalisée au chef-lieu de la wilaya déléguée d’In Salah, outre les projets retenus dans le cadre des programmes communaux de développement. Ces projets portent sur la réalisation de plusieurs bureaux de postes dans les communes de Tamanrasset, In-Salah et In-Ghar, ainsi que dans les localités reculées, dont Tit, Iglen, Tahifet, Tin-Tarabine et Taouendert. Parlant des infrastructures existantes, le directeur-adjoint d’AP a fait état d’un centre de tri postal et de 28 bureaux de poste, dont 11 implantés au chef lieu de wilaya de Tamanrasset.

La direction d’Algérie poste dénombre 200 employés, entre administratifs, agents de saisie et receveurs. Cependant beaucoup reste à faire pour l'amélioration du service public et des prestations au niveau des centres de payement qui riment avec désorganisation et anarchie.