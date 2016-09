Tamanrasset : 72 camions pour le nettoyage de la ville

Réagissez

l’initiative de la radio locale, la ville de Tamanrasset a connu, avant-hier mercredi, une vaste opération de nettoyage qui a touché principalement les quartiers déparés par les monticules d’ordures.

L’opération, organisée en collaboration avec les autorités locales et des entreprises de travaux publics et qui s’étalera sur une durée de trois jours, a été supervisée par le chef de daïra de Tamanrasset. Pas moins de 72 camions et 21 chargeurs ont été mobilisés pour mener à bien cette opération qui s’inscrit dans le cadre des actions liées à la préparation de la rentrée sociale.

Différents points noirs ont été recensés par les organisateurs qui souhaitent s’investir dans la continuité afin de pérenniser cette louable initiative, et du coup inciter la population locale à la culture environnementale. Le président de l’APC de Tamanrasset était également présent au lancement de cette opération, non pour faire son mea culpa, mais pour rejeter toute la responsabilité à l’incivisme du citoyen qui, selon lui, serait pour beaucoup dans la dégradation du cadre de vie à Tamanrasset. Des accusations rejetées en bloc par les représentants de quartiers et les présidents d’associations actives qui ont traité l’APC de tous les noms, et encore pire son président, Zounga Ahmed Hamad. Il faut signaler que cette opération a été marquée par l’adhésion de la police de l’urbanisme et de la protection de l’environnement de la wilaya qui, pour sa part, a réquisitionné une vingtaine de ses éléments pour réussir cette campagne en garantissant sécurité et régulation du transport d’ordures vers les décharges appropriées.