Lancée depuis décembre 2010, l’initiative de former des secouristes volontaire par la direction de la protection civile de la wilaya de Tamanrasset(DPT) est régulièrement renouvelée avec des ateliers de formation, supervisés par le chef de service de protection générale près la DPCT, le capitaine Salim Iferoudjène.

« L’objectif est de mieux se rapprocher du public en invitant le maximum de personnes à apprendre le secourisme, les premiers gestes qui sauvent, afin qu’ils puissent intervenir en cas d’accident ou de catastrophe. Mais aussi pour pouvoir venir en aide aux citoyens présentant des malaises » a-t-il souligné, en précisant que 595 secouristes volontaires, dont 116 femmes, ont été formés depuis le lancement de cette opération. En tout, 16 promotions ont bénéficié de ces sessions qui entrent dans le cadre de la nouvelle stratégie adoptée par la direction générale de la PC. La formation s’est déroulée sous forme d’ateliers encadrés par une dizaine d’officiers, du chef de service de prévention de la DPCT et 24 secouristes volontaires précédemment formés. Des cours pratiques sur les techniques de premiers secours ont été ainsi dispensés par les formateurs qui ont axés sur les cinq principaux thèmes relatifs à la protection et l’alerte, le contrôle de la victime, la position latérale de sécurité (PLS), la réanimation cardio-pulmonaire et les hémorragies.