Réagissez

Par ailleurs, il faut noter que dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, les services de la sureté de wilaya de Tamanrasset ont procédé, en juillet écoulé, à l’arrestation de 54 personnes, dont 14 ont été mises sous mandat de dépôt et 2 sous contrôle judiciaire. Les malfaiteurs neutralisés sont, apprend-on de la cellule de communication de la SW, impliqués dans 36 affaires liées aux crimes perpétrés contre les biens et deniers publics et aux crimes relevant du droit commun. Le bilan des activités mensuelles réalisées par cette institution fait également ressortir une saisie de 8779g de kif traité, 800 comprimés de psychotrope et un détecteur de métaux avec tous ses accessoires.

Pour ce qui est de l’activité de la section de la sécurité publique, 5 accidents de la route ayant fait 7 blessés ont été relevés à cette période durant laquelle 317 contraventions ont été dressées, dont 97 ont nécessité le retrait de permis de conduire pour une durée de rétention variant entre 3 et 6 mois. 38 délits routiers ont été enregistrés par les éléments de la police qui ont mis en fourrière 20 véhicules pour différents motifs.

La brigade de la police de l’urbanisme et de la protection de l’environnement a, pour sa part, traité 6 affaires relatives aux constructions illicites et 8 autres pour avoir contrevenu aux règles de la santé publique et d’hygiène et exposé des marchandises sur les espaces publics.

Trois affaires liées à l’extraction illicite du sable des oueds, au transport de l’eau potable sans autorisation et à la décharge sauvage d’ordures ménagères ont été aussi élucidées par la police de l’urbanisme.