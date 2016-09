Réagissez

Des chiffres encourageants pour la wilaya de Tamanrasset

Les dispositions d’accompagnement mise en place au profit des opérateurs économiques, les facilitations envisagées lors des opérations de déclaration, de dédouanement, d’enlèvement de marchandises, ont été mise en exergue par la direction régionale des Douanes de Tamanrasset lors des journées portes ouvertes organisées en fin de semaine dernière à la bibliothèque publique.

La manifestation, qui s’est déroulée en présence du wali de Tamanrasset, Belkacem Silmi, des autorités civiles et militaire ainsi que plusieurs officiers du corps des douanes, a été une occasion pour le public, venu nombreux, de découvrir les objectifs assignés aux douanes dans le cadre de lutte contre le crime organisé, notamment la contrebande qui affecte sérieusement l’économie de cette région frontalière eu égard au nombre de saisies opérées par les différentes brigades de ce corps constitué. Durant le premier semestre de l’année en cours, plus de 244 000 litres de carburant ont été récupérés dans cette wilaya en proie à toutes les formes de trafic.

En 2015, le chiffre était de 525,9 litres, selon la direction régionale des Douanes, qui fait également état de saisie de 26 véhicules, 360,6 tonnes de produits alimentaire et de 616 détecteurs de métaux destinés à l’orpaillage illicite. En tout, 319 affaires de contrebande ont été traitées et élucidées à cette période durant laquelle 195 opérations combinées ont été réalisées.

Il faut noter que ces portes ouvertes, qui s’inscrivent dans le cadre du plan de communication et d’information sur l’administration douanière, ont été marquées par des expositions de photos, des diapos et des présentations de statistiques permettant aux visiteurs d’avoir une idée précise sur ce corps et les tâches qui lui sont dévolues, notamment en ce qui concerne le contrôle transfrontalier et la régulation des importations et de exportations. Les déclarations douanières enregistrées durant les six premiers mois de 2016 sont au nombre de 1520.

Pour ce qui est des importations, 4626 ovins, 1399 camelins, 105 caprins et 383 bovins ont été apportés des pays voisins dans le cadre du commerce de troc, en plus des 54,96 tonnes de henné, 701,56 t de thé vert, 2023,2 t de mangues, 285,37 t de gingembre et une demi-tonne d’épices.