Sensibilisation aux économies de l’énergie

La direction de distribution du gaz et d’électricité de la wilaya de Tamanrasset multiplie ses campagnes de sensibilisation sur la rationalisation de la consommation électrique. La maison de jeunes de la ville a abrité, trois jours durant, des journées d’information sur les méthodes pratiques devant contribuer à l’économie de cette énergie, notamment en période des grandes chaleurs, a indiqué la responsable de la cellule de communication de la DDE, Hafida Rebai.

Ces campagnes sont, souligne-t-elle au passage, inscrites dans les actions de la feuille de route tracée par la direction générale avec pour but de sécuriser l’alimentation en énergie électrique en incitant les abonnés à agir pour une cause d’intérêt général. Un chapiteau a été dressé à l’entrée de la maison de jeunes à l’effet de s’investir dans la proximité en donnant des conseils à mettre en œuvre sur l’utilisation des appareils gros consommateurs d’électricité, tels que le chauffage électrique, le climatiseur et l’éclairage. Les représentants de la DDE ont également préconisé de décaler l’usage de certains appareils électriques, dont le lave-linge, le fer à repasser et les séchoirs, en vue de l’utilisation rationnelle de l’électricité aux heures de pointe soit, entre 18h et 21h. Une conférence thématique, animée par des imams et des membres du commissariat local des Scouts Musulmans Algériens, a également été organisée dans la bibliothèque principale de lecture publique avec pour objectif d’inciter le client au changement graduel de ses habitudes de consommation et l’intérêt de rationaliser les énergies.