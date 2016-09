Réagissez

Le centre universitaire de Tamanrasset Hadj Moussa Ag Akhamok s’apprête à accueillir 4089 étudiants, dont 939 nouveaux inscrits, a-t-on appris, jeudi, auprès de la direction du centre.

Celle-ci a tenu à préciser que les inscrits ont été répartis sur cinq instituts couvrant 24 spécialités d’enseignement en Licence et 18 autres en Master. La même source indique que de nouvelles spécialités ont été retenues pour la rentrée universitaire 2016/2017 dans les filières d’histoire et de critique et d’études littéraires en post –graduation.

Ces spécialités seront également ouvertes en graduation (Master) dans les filières de psychopédagogie, électronique, hydraulique, physique des matériaux, microbiologie appliquée, relations internationales et coopération internationale, affirme-t-on à l’administration du centre en faisant savoir que deux nouvelles spécialités seront ouvertes, pour la première fois dans cet établissement disposant des atouts et de capacités lui permettant d’être classé au rang des universités.

Il s’agit des filières de la didactique de la langue arabe et le droit privé approfondi, indique notre source précisant au passage que cette démarche intervient dans le but de satisfaire doctorants concernés. Outre l’encadrement pédagogique qui a été, a-t-on souligné, renforcé cette année par deux professeurs, le centre universitaire de Tamanrasset a été consolidé, en matière d’infrastructures et d’un projet de 1000 places pédagogiques, actuellement en chantier. Pour garantir la stabilité aux encadreurs et par conséquent aux étudiants, une trentaine d’unités de logement seront attribuées aux enseignants.